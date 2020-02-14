Юрий Антонов отменил юбилейные концерты из-за болезни

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Народный артист России Юрий Антонов отложил праздничные концерты в честь своего 75-летия из-за состояния здоровья, передает ТАСС.

По словам Антонова, концерты переносятся на неопределенный срок. «Так же, как и банкет. У меня проблема с ногой, я перенес сложную операцию перед Новым годом», — напомнил Антонов.

В перенесенном концерте примут участие его коллеги по сцене. «Надо будет договариваться по дате, чтобы все смогли. Это длительный процесс. Я говорю не о репертуаре, а о технических вопросах: режиссура, свет, звук — это все затратное и сложное дело», — поделился музыкант.

День рождения Юрий Антонов будет праздновать 19 февраля.

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