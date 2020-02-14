Третьяковку продезинфицируют из-за коронавируса
Третьяковскую галерею продезинфицируют из-за коронавируса, сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на собственный источник.
Специалисты обработают все поверхности в московской галерее. Для объектов, требущих особой аккуратности, привезут паровоздушную дезинфицирующую камеру.
Утверждается, что на уборку будет потрачено около 2 млн руб. Дезинфекция начнется в марте и пройдет по 20 адресам галереи.
В конце декабря 2019 года в городе Ухань зарегистрировали вспышку пневмонии. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название Covid-2019. По последним данным заразились более 64 тысяч, умерли более 1300 человек.
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