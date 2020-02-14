Киркоров сыграл обуреваемого соблазнами священника в новом клипе
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Эстрадный исполнитель Филипп Киркоров представил клип на свою новую песню «Романы на YouTube.
В клипе он сыграл католического священника, а Екатерина Варнава — соблазняющую его прихожанку. Монашки пытаются не дать Варнаве сбить Киркорова с пути. «Случается ли любовь без препятствий?» — подписано музыкальное видео.
«Романы» стали титульной песней нового альбома Филиппа Киркорова, премьера которого запланирована на 6 марта.
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