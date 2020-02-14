Собчак защитила свое новое шоу и назвала его прогрессивным

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Телеведущая Ксения Собчак ответила на критику своего нового шоу «Док-ток».

В беседе с Ura.ru она отметила, что, скорее всего, ее критикуют те, кто давно не смотрит телевизор. «И поэтому не видит, что этот формат интеллигентного, умного разговора, да еще и с «документалкой». Это прогрессивно для зрителя, который смотрит телевизор», — пояснила Собчак, призвав критиков посмотреть другую ее программу «Осторожно, Собчак».

В дебютном выпуске своего нового ток-шоу Ксения Собчак и Александр Гордон обсуждали с гостями студии дело сестер Хачатурян.

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