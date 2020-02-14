Захарова призналась в неуважении к Собчак и раскритиковала ее новое телешоу

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе интервью, которое проводила журналистка Тина Канделаки, призналась, что не уважает Ксению Собчак. Об этом сообщает сайт kp.ru.

Во время беседы Канделаки спросила Захарову, посетит ли та новую телепередачу Собчак — «Док-Ток» на Первом канале.

«Нет. Я хожу к людям интересным и умным, которых уважаю. Я это не скрываю, что не хожу к людям, которых не уважаю», — ответила Захарова.

Дипломат также призналась, что не смотрела первый выпуск нового телешоу Собчак, поскольку, это, по ее словам, «невозможно» делать.

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