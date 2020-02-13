Бекмамбетов снимет «вертикальный» фильм о летчике-герое

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Режиссер и продюсер Тимур Бекмамбетов планирует снять первый полнометражный фильм в вертикальном формате, сообщает «Российская газета».

Сюжет фильма расскажет о подвиге летчика-истребителя Михаила Девятаева, который в 1945 году с группой других пленных сбежал из немецкого концентрационного лагеря на самолете-бомбардировщике и рассекретил оружие вражеских войск.

Бекмамбетов проведет пресс-конференция, посвященную будущей картине, 17 февраля в формате онлайн. К нему присоединятся продюсеры Игорь Угольников, Игорь Мишин, актер Павел Прилучный, сын Михаила Девятаева и консультант фильма Александр Девятаев.

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