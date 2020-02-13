Вышел первый трейлер «Французского диспетчера» с Тимоти Шаламе и Тильдой Суинтон
close
Студия Searchlight Pictures опубликовала на YouTube трейлер к фильму Уэса Андерсона «Французский диспетчер».
Главными героями фильма стали сотрудники журнала The New Yorker, готовящие очередной выпуск в вымышленном французском городе XX века.
В фильме снялись Бенисио дель Торо, Эдриен Броуди, Тильда Суинтон, Леа Сейду, Фрэнсис Макдорманд, Тимоти Шаламе, Билл Мюррей и др.
Российская премьера «Французского диспетчера» запланирована на 12 ноября 2020 года.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Кейт Уинслет и Билл Мюррей снялись в десятом фильме Уэса Андерсона