Умерла 24-летняя корейская актриса Го Су Юнг

Корейская актриса Го Су Юнг скончалась на 25-м году жизни, сообщает MSN со ссылкой на заявление продюсерской компании Story J Company.

Известно, что девушка долго болела, чем именно — не уточняется.

Похороны Го Су Юнг состоялись 9 февраля 2020 года, однако известно о них стало только сейчас.

Го Су Юнг играла в корейском фантастическом сериале «Гоблин» и фильме «Лжесвидетельство Соломона». Также принимала участие в съемках клипа на композицию «With Seoul» кей-поп-звезд BTS.