«Рыжий» из «Иванушек» сдал тест на отцовство
Андрей Григорьев Апполонов сдал ДНК-тест, чтобы опровергнуть отцовство в отношении сына женщины, представляющейся бывшим продюсером группы «Иванушки International».
Сыну Олеси Сазыкиной Герману шесть лет. Женщина в студии передачи «Пусть говорят» заявила, что собирается доказывать факт отцовства Андрея через суд. Как сообщает «Вокруг ТВ», результаты ДНК-экспертизы будут обнародованы в эфире очередного выпуска шоу.
По словам Сазыкиной, она начала работать с группой «Иванушки International» в 1997 году, когда ей было 17 лет. Роман с «Рыжим» у нее якобы завязался в 2000-м году, и после она, утверждает женщина, была его любовницей во время брака с теперь уже бывшей супругой.
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