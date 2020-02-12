Aerosmith приедут в Россию с концертом к своему 50-летию

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Рок-группа Aerosmith даст концерт в Москве 30 июля в рамках европейского турне в честь 50-летия коллектива, сообщает ТАСС со ссылкой на организатора шоу — компанию SAV Entertainment.

Концерт состоится на стадионе «ВТБ-Арена». Всего в европейский тур группы вошли 14 стран.

В последний раз Aerosmith выступали в Москве весной 2017 года в рамках тура Aero-Vederci Baby!, который должен был стать прощальным.

Группа Aerosmith существует с 1970 года. Дебютный альбом коллектив Стивена Тайлера записал в 1973 году.

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