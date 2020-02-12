Пенсионный фонд отсудил у Елены Ваенги 12 тыc. рублей
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Пенсионный фонд России подал в суд на компанию певицы Елены Ваенги «Ваенга Мьюзик», сообщает Telegram-канал Mash.
ПФР обратился в арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленобласти. Утверждается, что певица вовремя не внесла данные по отчетности: в январе и мае 2017 года она задержалась со сроками, а также не указала данные о стаже своих сотрудников в 2018 году.
Суд обязал Ваенгу выплатить штраф в 12 тыс. руб. в бюджет ПФР, а также оплатить госпошлину — это обойдется в 1 тыс. руб.
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