Маколей Калкин рассказал об отношениях с Майклом Джексоном

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Актер Маколей Калкин в интервью Esquire рассказал о своих отношениях с поп-исполнителем Майклом Джексоном.

В последний раз он общался с Джексоном, когда в 2005 году давал показания в суде — тогда певца обвиняли в совращении 13-летнего мальчика. В перерыве Джексон и Калкин обнялись. «Со мной он никогда ничего не делал. И я не видел ничего подозрительного. Причин что-то утаивать у меня нет», — говорит Калкин сейчас.

По словам звезды фильма «Один дома», он обязательно рассказал бы, если бы стал свидетелем неприемлемого поведения со стороны Майкла Джексона.

Скандал вокруг ныне покойного Майкла Джексона снова разразился в 2019 году после выхода фильма «Покидая Неверленд». Главные герои документальной картины — Джеймс Сейфчак и Уэйд Робсон — заявили, что певец сексуально эксплуатировал их, когда они были детьми. После премьеры картины на фестивале «Сандэнс» и телеканале HBO фильм вызвал неоднозначную реакцию у публики.

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