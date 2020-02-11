Новорожденная дочь Миллы Йовович страдает от тяжелой болезни

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Актриса Милла Йовович рассказала о болезни новорожденной дочки Ошин в Instagram.

По словам Йовович, у девочки тяжелая форма желтухи новорожденных, и в течение первых нескольких дней ей регулярно приходится возить ребенка в больницу. На новом снимке в Instagram актрисы ее средняя дочь кормит Ошин из бутылочки. Йовович объяснила, что ей приходится сцеживать молоко, чтобы девочка съела больше.

Также актриса призналась, что ей больно видеть царапины на пятках малышки, оставшиеся после сдачи крови на анализы.

44-летняя звезда «Обители зла» родила третью дочь в начале февраля.

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