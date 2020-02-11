«Худая как запятая»: Адель показала новую фигуру

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Британская певица Адель, ранее обладавшая полной комплекцией, значительно похудела за последний год.

Новую фигуру она показала на вечеринке Бейонсе после «Оскара-2020». Адель сфотографировалась с польской телеведущей Кингой Русин. «Честно, я ее не узнала — она худая как запятая», — написала Русин в Instagram, продемонстрировав совместное фото со звездой.

Как утверждают таблоиды, Адель похудела на 45 кг, исключив перекусы и доведя до минимума потребление углеводов.

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