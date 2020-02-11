Арт-критик разрушила произведение искусства за $20 тысяч

Арт-критик Авелина Леспер разбила работу художника на ярмарке современного исскуства Zona Maco в Мехико. Об этом сообщает The Guardian.

По словам Леспер, работа была уничтожена, когда она поставила рядом с ней пустую банку с содовой, чтобы выразить свое презрение к произведению искусства. Работа состояла из куска стекла, за котором были повешены футбольный мяч, камень и другие предметы.

Автор произведения Габриэль Рико, он в своем творчестве противопоставляет предметы, сделанные людьми, такие как теннисные мячи, и предметы, найденные в природе, такие как перья и камни.

«Это было похоже на то, будто работа поняла, что я о ней думаю. Работа разлетелась на кусочки и упала на пол», — заявила Леспер.

Отмечается, что произведение художника оценивалось в $20 тыс. Сотрудники галереи сочли поведение критика непрофессиональным.

В галереи пока не решили, что делать с Леспер. Сначала они свяжутся с Рико.

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