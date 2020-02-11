Рианна рассказала, с кем проведет День святого Валентина

Американская певица Рианна рассказала, как собирается отмечать День святого Валентина. Об этом сообщает The Cut.

По ее словам, она будет работать в студии над песней. Рианна добавила, что очень волнуется по этому поводу.

«Не могу сказать, с кем я работаю, но я давно хотел с ним записать музыку», — заявила исполнительница, однако потом не сдержалась и добавила, что американский рэпер Фаррелл Уильямс.

Кроме того, Рианна дала совет девушкам, которым не с кем будет отметить праздник. Певица считает, что лучше всего будет купить себе новый комплект нижнего белья и вкусно поесть, та как женщины не позволяют себе есть, сколько хочется.