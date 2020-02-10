Водонаеву вызвали в полицию из-за публикации про демографию
Телеведущую и модель Алену Водонаеву вызвали в полицию после ее публикации в соцсети об абортах и демографии, пишет Super.ru со ссылкой на адвоката звезды Екатерину Гордон
Письмо с приглашением в отделение МВД по Таганскому району столицы направлено директору Водонаевой. По словам адвоката, истец — физическое лицо, но его личность в настоящее время не известна.
В письме из МВД фигурирует несколько цитат из публикации Водонаевой про аборты.
«В данный момент идет проверка. С юридической точки зрения никаких оснований для возбуждения этой статьи нет, мы готовы предоставить лингвистическую экспертизу. Алена высказала свое мнение, которое разделило огромное количество людей», — заявила адвокат.
Она уверена, что заявление могли подать общественные организации.
До этого в нижней палате Водонаеву предлагали оштрафовать на 100 млн руб.
Ранее Водонаева заявляла, что увеличение материнского капитала до 1 млн рублей за третьего ребенка приведет к тому, что неблагополучные слои населения «начнут рожать ради этого миллиона».
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