Водонаеву вызвали в полицию из-за публикации про демографию

Телеведущую и модель Алену Водонаеву вызвали в полицию после ее публикации в соцсети об абортах и демографии, пишет Super.ru со ссылкой на адвоката звезды Екатерину Гордон

Письмо с приглашением в отделение МВД по Таганскому району столицы направлено директору Водонаевой. По словам адвоката, истец — физическое лицо, но его личность в настоящее время не известна.

В письме из МВД фигурирует несколько цитат из публикации Водонаевой про аборты.

«В данный момент идет проверка. С юридической точки зрения никаких оснований для возбуждения этой статьи нет, мы готовы предоставить лингвистическую экспертизу. Алена высказала свое мнение, которое разделило огромное количество людей», — заявила адвокат.

Она уверена, что заявление могли подать общественные организации.

До этого в нижней палате Водонаеву предлагали оштрафовать на 100 млн руб.

Ранее Водонаева заявляла, что увеличение материнского капитала до 1 млн рублей за третьего ребенка приведет к тому, что неблагополучные слои населения «начнут рожать ради этого миллиона».

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