«Паразиты» завоевал главную награду премии «Оскар-2020»

Фильм «Паразиты» одержал победу в номинации лучший фильм на 92-й церемонии вручения премии «Оскар-2020». Уточняется, что работа южнокорейского режиссера Пон Чжун Хо стара первой кинолентой на иностранном языке, получившей главную награду премии «Оскар».

В России церемонию вручения премии «Оскар» в прямом эфире показывает онлайн-кинотеатр Okko.

Отмечается, что среди других номинантов в данной категории также были представлены работы «Кролик Джоджо», «Брачная история», «Однажды в... Голливуде», «1917», «Маленькие женщины», а также «Джокер», »Ford против Ferrari» и «Ирландец».

«Газета.Ru» следит за событиями премии в режиме онлайн.

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