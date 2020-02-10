«Паразиты» завоевал главную награду премии «Оскар-2020»
Фильм «Паразиты» одержал победу в номинации лучший фильм на 92-й церемонии вручения премии «Оскар-2020». Уточняется, что работа южнокорейского режиссера Пон Чжун Хо стара первой кинолентой на иностранном языке, получившей главную награду премии «Оскар».
В России церемонию вручения премии «Оскар» в прямом эфире показывает онлайн-кинотеатр Okko.
Отмечается, что среди других номинантов в данной категории также были представлены работы «Кролик Джоджо», «Брачная история», «Однажды в... Голливуде», «1917», «Маленькие женщины», а также «Джокер», »Ford против Ferrari» и «Ирландец».
«Газета.Ru» следит за событиями премии в режиме онлайн.
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