Композитор Сергей Слонимский скончался в Петербурге

Композитор-академист и педагог Сергей Слонимский скончался в Санкт-Петербурге, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на ответственного секретаря петербургского Союза композиторов Бориса Березовского.

Слонимский скончался на 88-ом году жизни после продолжительной болезни, заявил секретарь. По его словам, похороны композитора состоятся 13 февраля на Комаровском кладбище.

Сергей Слонимский является автором 34 симфоний, 8 опер и 3 балетов. Он также писал музыку к фильмам и театральным постановкам. С 1959 года был преподавателем в Петербургской консерватории.