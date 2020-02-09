Школьница из Томска выкупила право на экранизацию рассказа Стивена Кинга за $1

Томская школьница Диана Костырина за $1 выкупила право на экранизацию рассказа Стивена Кинга, сообщает РИА Томск.

16-летняя Костырина подписала контракт на экранизацию по программе Dollar Baby — в рамках этой программы Кинг делится своими авторскими правами с школьниками всего мира на год.

Она планирует экранизировать рассказ «Женщина в комнате». Работу представят на фестивале Dollar Baby Russia.

Девушка рассказала, что в настоящий момент ведутся переговоры с одним известным актером, имя которого пока держат в секрете. Также ведутся поиски актрисы на главную роль.