Марго Робби оказалась фанатом тяжелого металла

Австралийская актриса Марго Робби рассказала о своих музыкальных предпочтениях на передаче The Tonight Show with Jimmy Fallon, сообщает NME.

Артистка призналась, что любила слушать металл в подростковом возрасте. Она красила волосы в черный цвет, носила тематическую одежду и ходила на концерты Bullet For My Valentine и других групп, которые исполняют металл.

«У меня была настоящая хэви-металлическая фаза», — поделилась Марго Робби.

Также она отметила, что ей нравятся такие рок-группы, как Aerosmith, KISS, Slipknot, Metallica и другие. Девушка была на концерте Slipknot, отметив, что это был ее лучший концерт за всю жизнь.

«Они просто потрясающие исполнители! Даже если вам не нравится металл, я думаю, вы бы оценили концерт Slipknot, потому что это просто невероятно», — добавила актриса.

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