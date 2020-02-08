Актриса из сериала «Стартрек» Дайан Торн скончалась в США

Американская актриса Дайан Торн скончалась в Лас-Вегасе. Об этом сообщает портал kxan.com.

Уточняется, что актриса сериала «Стартрек» скончалась в хосписе в Лас-Вегасе в возрасте 83 лет.

Отмечается, что причиной смерти Торн стало онкологическое заболевание поджелудочной железы.

Дайан Торн сыграла эпизодическую роль в культовом сериале «Стартрек». Кроме того, зрители знают ее по работам в таких фильмах, как «Ильза – волчица СС», «Настоящие мужчины», «Пиноккио».