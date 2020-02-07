Матвиенко обеспокоен здоровьем Григорьева-Апполонова

Композитор и продюсер группы «Иванушки International» Игорь Матвиенко в новом интервью выразил обеспокоенность здоровьем одного из солистов — Андрея Григорьева-Апполонова.

Он вспомнил, как пытался спасти от зависимости покойного солиста группы Игоря Яковлева, а также пытался сдержать безответственно относящихся к своему здоровью артистов штрафами. «Ну как можно остановить Рыжего штрафами? Он тоже себя медленно убивает. Я прямо об этом говорю, потому что мне больно видеть, что происходит», — цитирует «Вокруг ТВ» интервью Матвиенко «Аргументам и фактам».

6 февраля Игорь Матвиенко отметил 60-летие.

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