Дочь Успенской уехала в США после телескандала

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Дочь певицы Любови Успенской Татьяна Плаксина уехала в США после телевизионного скандала с матерью.

Как рассказала Успенская в интервью изданию «Собеседник», девушка больше не живет в России. «Приняла такое решение сама, я удерживать не стала. Сказала: «Пожалуйста, уезжай в Америку!» Оплатила билеты, она взяла сумму денег, которую ей дали за продажную информацию, и уехала к папе», — поделилась Успенская.

Бизнесмен Александр Плаксин, отец Татьяны, живет в США.

Ранее в телепередаче Леры Кудрявцевой «Звезды сошлись» Плаксина, в частности, обвиняла мать в том, что та запирает ее и душит. Известно, что в последние полтора года девушка много времени провела в больницах: она пережила несколько серьезных операций после неудачного падения с велосипеда.

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