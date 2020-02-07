Дочь Успенской уехала в США после телескандала
Дочь певицы Любови Успенской Татьяна Плаксина уехала в США после телевизионного скандала с матерью.
Как рассказала Успенская в интервью изданию «Собеседник», девушка больше не живет в России. «Приняла такое решение сама, я удерживать не стала. Сказала: «Пожалуйста, уезжай в Америку!» Оплатила билеты, она взяла сумму денег, которую ей дали за продажную информацию, и уехала к папе», — поделилась Успенская.
Бизнесмен Александр Плаксин, отец Татьяны, живет в США.
Ранее в телепередаче Леры Кудрявцевой «Звезды сошлись» Плаксина, в частности, обвиняла мать в том, что та запирает ее и душит. Известно, что в последние полтора года девушка много времени провела в больницах: она пережила несколько серьезных операций после неудачного падения с велосипеда.
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