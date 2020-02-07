В Татарстане прокомментировали инцидент со свадьбой дочери министра в музее

В воскресенье, 2 февраля, дочь министра культуры Татарстана Ирады Аюповой отпраздновала свадьбу в галерее современного искусства, из-за чего чиновницу обвинили в злоупотреблении полномочиями, передает РИА «Новости».

Власти региона пояснили, что данный инцидент не является нарушением, так как галерея входит в перечень учреждений культуры, где разрешается проводить регистрацию брака, услуга доступна для всех пар.

Отмечается, что в республике решились разрешить проведение свадеб в музеях, галереях и тд. с целью популяризации семейно-брачных отношений в рамках реализации комплексной программы демографического развития Татарстана до 2010 года и на перспективу до 2030 года.

Для проведения регистрации брака необходимо подать заявку и оплатить все расходы, связанные с торжеством. В ведомстве уточнили, что молодожены также все оплатили.