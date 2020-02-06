Стивен Кинг возглавил рейтинг по тиражам в России, обогнав Дарью Донцову

Американский писатель Стивен Кинг занял первую строчку в рейтинге самых издаваемых авторов в России. Это следует из опубликованных данных за 2019 год на сайте Российской книжной палаты.

Так, в прошлом году число изданий, которые опубликовали произведения Кинга, составило 163, а общий тираж достиг 1,1 млн экземпляров. В 2017 и 2018 году писатель занимал второе место рейтинга.

Российская писательница Дарья Донцова, занимавшая с 2012 года первую строчку рейтинга, опустилась до второй. В прошлом году было Донцову напечатали 68 изданий, а тираж составил 776 тыс. экземпляров.

Также в первую пятерку самых тиражируемых писателей вошли Александра Маринина, Рэй Брэдбери и Татьяна Полякова.