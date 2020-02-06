Cэм Рэйми может снять нового «Доктора Стрэнджа»
Режиссер Сэм Рэйми может снять сиквел экранизации комиксов Marvel «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия», передает Variety.
В режиссерском кресле он может заменить Скотта Дерриксона, вышедшего из проекта в январе 2020 года. Съемки должны стартовать уже в мае.
Сэм Рэйми — автор фильмов «Затащи меня в ад» (2009 ), «Оз: Великий и Ужасный» (2013), продюсер перезапуска «Зловещих мертвецов».
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