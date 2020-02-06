МИД Белоруссии пригласил «Крутого Уокера» в Беловежскую пущу
Звезда сериала «Сверхъестественное» и будущий исполнитель главной роли в ремейке «Крутого Уокера» Джаред Падалеки пошутил о белорусской валюте.
Он опубликовал в Instagram фотографию с изображением двух старых купюр: в 50 копеек с изображением белки и в 25 рублей — с изображением лося. «Хочу поблагодарить Белоруссию за совместный дизайн официальной валюты. Отлично поговорили, но лось должен был стоить больше!» — подписал снимок Падалеки.
Шутку артиста, героя которого в сериале «Сверхъестественное» называют Лосем, оценил МИД Белоруссии. «Кстати, много отличных лосей в нашей Беловежской пуще, приезжай и убедись», — цитирует комментарий РИА «Новости».
О том, что Джаред Падалеки сменит Чака Норриса на главной роли в «Крутом Уокере», стало известно в сентябре 2019 года.
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