МИД Белоруссии пригласил «Крутого Уокера» в Беловежскую пущу

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Звезда сериала «Сверхъестественное» и будущий исполнитель главной роли в ремейке «Крутого Уокера» Джаред Падалеки пошутил о белорусской валюте.

Он опубликовал в Instagram фотографию с изображением двух старых купюр: в 50 копеек с изображением белки и в 25 рублей — с изображением лося. «Хочу поблагодарить Белоруссию за совместный дизайн официальной валюты. Отлично поговорили, но лось должен был стоить больше!» — подписал снимок Падалеки.

Шутку артиста, героя которого в сериале «Сверхъестественное» называют Лосем, оценил МИД Белоруссии. «Кстати, много отличных лосей в нашей Беловежской пуще, приезжай и убедись», — цитирует комментарий РИА «Новости».

О том, что Джаред Падалеки сменит Чака Норриса на главной роли в «Крутом Уокере», стало известно в сентябре 2019 года.

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