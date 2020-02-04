Little Big станцевали Skibidi с Элайджей Вудом
Участники российской группы Little Big станцевали свой вирусный танец Skibidi со звездой «Властелина колец» Элайджей Вудом.
Это произошло на премьере хоррор-фильма «Иди к папочке» в Лос-Анджелесе, запись танца появилась в сети. В ролике можно увидеть, что с Вудом танцуют Илья «Ильич» Прусикин и Софья Таюрская.
В России премьера картины «Иди к папочке» состоится 27 февраля.
Ранее Little Big были названы среди претендентов на поездку на международный песенный конкурс «Евровидение» от России.
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