Little Big станцевали Skibidi с Элайджей Вудом

Участники российской группы Little Big станцевали свой вирусный танец Skibidi со звездой «Властелина колец» Элайджей Вудом.

Это произошло на премьере хоррор-фильма «Иди к папочке» в Лос-Анджелесе, запись танца появилась в сети. В ролике можно увидеть, что с Вудом танцуют Илья «Ильич» Прусикин и Софья Таюрская.

В России премьера картины «Иди к папочке» состоится 27 февраля.

Ранее Little Big были названы среди претендентов на поездку на международный песенный конкурс «Евровидение» от России.

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