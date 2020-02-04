Режиссер «Движения вверх» поздравил авторов «Холопа» с прокатным триумфом

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Сценарист и режиссер спортивной драмы «Движение вверх» Антон Мегердичев в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» поздравил с прокатным триумфом создателей фильма «Холоп», ставшего самым кассовым российским фильмом в истории и обогнавшим его работу.

По словам Мегердичева, у него нет желание снять фильм, который обгонит «Холоп». «Я вообще даже рад, что в результате в «Движении вверх» нет ничего феноменального. Я «Холопа» еще не смотрел, потому что нахожусь в съемочном периоде. Но я думаю, что это хорошая, хорошо сделанная добрая комедия. Я от души поздравляю создателей этой картины», — сказал режиссер.

«Холоп» Клима Шипенко стартовал в прокате 29 декабря 2019 года. Комедия заработала в России и СНГ более 3 млрд 44 млн руб., «Движение вверх» «отстало» на 1 млн руб.

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