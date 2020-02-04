В сеть слили фрагмент из невышедшего сериала по «Звездным войнам»

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На YouTube появился ролик с фрагментами сериала по мотивам киносаги «Звездные войны».

Режиссер Джордж Лукас планировал выпустить сериал еще в 2005. Однако проект «Звездные войны: Подземный мир» не вышел на телеэкраны, как пишет Space.com, из-за высокой стоимости. Позже компанию Лукаса Lucasfilm приобрела студия Disney.

В основу сериала должна была лечь видеоигра Star Wars 1313. В презентационном ролике показаны события, происходящие на планете Корусант, и бэкстейдж съемок.

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