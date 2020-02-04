Купер и Шейк дали повод для слухов о воссоединении

Голливудский актер Брэдли Купер и супермодель Ирина Шейк сфотографировались вместе на вечеринке кинопремии BAFTA, сообщает The New York Post.

Снимок появился в журнале Vogue. Это их первый совместный выход в свет того, как звезды расстались летом 2019 года, что дало поклонникам повод заподозрить пару в воссоеединении. С Шейк и Купером позирует главный редактор журнала, модельер Эдуард Эннинфул.

У Брэдли Купера и Ирины Шейк растет дочь Лея, после разрыва они продолжают совместно воспитывать ребенка.

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