Купер и Шейк дали повод для слухов о воссоединении
Голливудский актер Брэдли Купер и супермодель Ирина Шейк сфотографировались вместе на вечеринке кинопремии BAFTA, сообщает The New York Post.
Снимок появился в журнале Vogue. Это их первый совместный выход в свет того, как звезды расстались летом 2019 года, что дало поклонникам повод заподозрить пару в воссоеединении. С Шейк и Купером позирует главный редактор журнала, модельер Эдуард Эннинфул.
У Брэдли Купера и Ирины Шейк растет дочь Лея, после разрыва они продолжают совместно воспитывать ребенка.
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