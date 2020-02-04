КВНщик Овик Григорян умер в 25 лет

Участник команды КВН «Армянская сборная» Овик Григорян скончался на 26-м году жизни.

Смерть Григоряна подтвердили в официальном Instagram-аккаунте команды. «1 февраля 2020 года Овика не стало. Мы подавлены, мысли путаются. Выйдем на связь позже», — написали коллеги.

Как сообщает РИА «Новости», Григорян был госпитализирован 8 января с инсультом. 21 января артиста выписали, однако через два дня он потерял сознание и был госпитализирован в реанимацию с аневризмой.

Овика Григоряна ввели в медицинскую кому. Позже его состояние резко ухудшилось.

Григорян играл в «Армянской сборной» с 2013 года. В 2019 году в составе коллектива попал в Премьер-лигу КВН.