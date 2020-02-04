Продюсер российской экранизации «Мастера и Маргариты» опроверг заморозку съемок

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Продюсер российской экранизации романа «Мастер и Маргарита» Игорь Толстунов прокомментировал слухи о заморозке съемок.

По его словам, аналогичный проект голливудского режиссера База Лурмана не изменил планов снять отечественную киноверсию книги Михаила Булгакова. «Это два не связанных между собой проекта. То, что собираются делать за океаном, никак не влияет на наш фильм», - цитирует Толстунова РИА «Новости».

Режиссером картины станет Николай Лебедев («Легенда N17», «Экипаж»). Съемки должны начаться весной, а премьера картины запланирована на 2021 год.

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