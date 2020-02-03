В Белоруссии начались съемки новых «Сватов»

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В Белоруссии начались съемки седьмого сезона сериала «Сваты», сообщает сайт kp.ru.

Съемочный процесс стартовал 28 января в доме Виктора и Светланы Празецких в Дуличах — по сюжету, этот дом принадлежит Ивану Будько и Валюхе. Здесь же съемки проходили в августе 2017 года. «На съемки в наш дом из актеров приехали только Федор Добронравов и Татьяна Кравченко. Но сама съемочная группа еле помещается в доме», — рассказывает Светлана Празецкая.

По ее словам, за два года в доме поменяли старую кухню, и сценаристам пришлось переписать сценарий под новую мебель.

Февральские съемки продлятся еще несколько дней в феврале, а после продолжатся только в мае.

Сериал «Сваты» выходит с 2008 года. Новый сезон выйдет после восьмилетней паузы в 2020 году.

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