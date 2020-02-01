Стивен Кинг удалил страницу в Facebook из-за «лжи в политической рекламе»

Американский писатель Стивен Кинг удалил свою учетную запись в Facebook, заявив, что в соцсеть лжет в политической рекламе и не способна защитить персональные данные пользователя. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

«Я ухожу из Facebook. Меня не устраивает поток ложной информации, которая допустима в его политической рекламе, и я не уверен в его способности защитить персональные данные пользователей», — написал писатель.

Ранее Facebook признал, что данные 87 млн пользователей социальной сети были случайно переданы компании Cambridge Analytica.

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