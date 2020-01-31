Билли Айлиш высмеяла носки своего двойника

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Певица Билли Айлиш опубликовала в Instagram критику в адрес пранкеров, копирующих ее стиль и выдающих себя за нее.

Она опубликовала фотографию девушки, которая одета как Билли и идет по улице в окружении нескольких охранников. Артистка попросила прекратить такие действия. «Это небезопасно и жестоко по отношению к тем, кто принимает вас за меня», — написала она.

Также Билли Айлиш высмеяла теплые носки девушки, отметив, что очень неуважительно копировать ее носить такие вещи.

26 января 18-летняя Айлиш взяла сразу пять наград музыкальной премии «Грэмми».

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