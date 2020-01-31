Disney ищет актрис на роли темнокожих сестер Русалочки

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Студия Disney ищет темнокожих актрис, которые исполнят роли сестер главной героини в ремейке мультфильма «Русалочка».

По сюжету, у Ариэль было шестеро сестер. Как сообщает The DisInsider, некоторых русалок могут сыграть звезда «Эйфории» Зендая, Кеке Палмер и Хлоя Бэйли. Мать русалочки Ариэль может сыграть Гугу Эмбата-Ро.

В 2019 году была выбрана исполнительница главной роли — темнокожая певица Холли Бэйли.

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