Американский режиссер Оливер Стоун заявил, что США стали «силой зла» для простых людей. Об этом сообщает RT.

Стоун выразил сожаление, что Соединенные Штаты стали «силой зла» для людей, стремящихся к реформам и изменению положения вещей. Он подчеркнул, что в мире действует «некая историческая сила», которая вернет все зло США «бумерангом».

Также, по мнению режиссера, слова о демократии в США не соответствуют действительности, на самом деле в стране «всем правят деньги».

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