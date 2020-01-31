Оливер Стоун заявил, что США стали «силой зла»
close
Американский режиссер Оливер Стоун заявил, что США стали «силой зла» для простых людей. Об этом сообщает RT.
Стоун выразил сожаление, что Соединенные Штаты стали «силой зла» для людей, стремящихся к реформам и изменению положения вещей. Он подчеркнул, что в мире действует «некая историческая сила», которая вернет все зло США «бумерангом».
Также, по мнению режиссера, слова о демократии в США не соответствуют действительности, на самом деле в стране «всем правят деньги».
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Оливер Стоун назвал Путина силой
— Оливер Стоун попросил Путина стать крестным отцом его дочери
— Украинскому телеканалу пригрозили ответственностью за показ фильма Стоуна