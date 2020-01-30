Собчак подтвердила, что на нее составили протокол из-за инцидента во Внуково

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Ведущая Ксения Собчак в разговоре с «Газетой.Ru» прокомментировала инцидент, произошедший на борту самолета в московском аэропорту Внуково.

Ранее Собчак решила покинуть рейс, не дожидаясь взлета из-за задержки, которая, по ее словам, составила 1,5 часа. Она заявила, что не готова ждать из-за «пролета начальников».

«Мне естественно составили протокол. У меня нет никаких претензий к экипажу, и я тоже вела себя вполне прилично: попросила выйти. Это была такая ситуация, в которой не выполнялись правила перевозки и задерживали людей полтора часа — а это не меньше, чем полет до Питера», — заявила Собчак «Газете.Ru».

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