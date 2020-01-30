Маргарита Симоньян стала кандидатом в совет директоров Первого канала

Главный редактор МИА «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян вошла в список кандидатов в совет директоров Первого канала, передает РИА «Новости» со ссылкой на распоряжение правительства.

В случае избрания она будет представлять в совете Российскую Федерацию.

В список. составленный правительством, входят гендиректор Первого канала Константин Эрнст, замруководителя аппарата правительства Леонид Левин, начальник экспертного управления президента Владимир Симоненко, ректор МГИМО Анатолий Торкунов, гендиректор «Мосфильма» Карен Шахназаров и замгендиректора Первого канала Кирилл Клейменов.

В совет также предложили ввести актера Михаила Боярского и пианиста Дениса Мацуева — в качестве независимых директоров.

В состав ревизионной комиссии выдвинуты гендиректор «Автопромимпорта» Евгений Казанов, замначальника управления Росимущества Ольга Рязанова и замдиректора департамента Минкомсвязи Геннадия Трубицын.

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