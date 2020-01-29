Россияне взяли четыре «Порно-Оскара»
Российские порноактеры получили четыре награды AVN Awards, которую называют «Порно-Оскаром», сообщает «Московский комсомолец».
Работающая под псевдонимом Джиа Лисса российская порноактриса Юлия Чиркова победила в категории «Лучшая групповая сцена секса в иностранном фильме». Россиянин Алексей Маетный получил сразу три награды: в номинациях «Лучшая сцена секса с двойным проникновением», «Лучшая сцена группового секса» и «Лучшая сцена секса втроем – М/Ж/М».
Церемония вручения премии AVN Awards прошла в Лос-Анджелесе 26 января.
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