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Актриса Наталья Андрейченко пожаловалась на травлю после своей пропажи в Мексике.

В Instagram она опубликовала обращение к обвинившим ее в привлечении к себе внимания хейтерам, в котором подчеркнула, что находится в шоке. «Не заходите ко мне в Instagram, нечего вам там делать, не поймете вы меня. Я человек духа, я свободный человек», — заявила Андрейченко, отметив, что не будет отчитываться ни перед кем, отключая телефон. «Не понимаю, как можно с такой агрессией бросаться на женщину, не разобравшись, в чем дело», — удивилась актриса.

Наталья Андрейченко пропала со связи 25 января после посещения подруги в мексиканском Канкуне. Представитель артистки обеспокоился ее пропажей, однако позже Андрейченко нашлась — по ее словам, она была в поселении в джунглях, где набиралась сил.

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