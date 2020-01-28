Появился трейлер фильма «Искусство ограбления» с Миком Джаггером

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На Youtube-канале Sony Pictures Classics опубликовали трейлер фильма «Искусство ограбления» итальянского режиссера Джузеппе Капотонди, где одну из ролей исполнил фронтмен группы Rolling Stones Мик Джаггер.

Отмечается, что музыканту досталась роль богатого арт-дилера Джозефа Кэссиди.

Также в ленте сыграли Клас Банг и Элизабет Дебики. Они исполнили роли арт-критика Джеймса Фигерасе и его возлюбленной — Беренис Холлис, соответственно.

Согласно сюжету картины, Кэссиди предлагает арт-критику проинтервьюировать известного художника-затворника Джерома Дебни в обмен на картину мастера.