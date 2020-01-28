Минкульт не получал заявку на финансирование проекта «Машины времени»

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Министерство культуры опровергло факт получения заявки на финансирование фильма по песням «Машины времени», передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

По словам представителя Минкульта, ООО «Star Media» не подавала в ведомство заявку на получение субсидии и не участвовала в традиционных питчингах ведомства.

Также в пресс-службе сообщили, что в 2019 году ведомство направило продюсеру кинокомпании Star Media Андрею Комарову письмо, в котором сообщило о готовности рассмотреть вопрос финансирования фильма. Для этого его необходимо было представить на очередном конкурсе по реализации проектов национальных фильмов в апреле-мае 2019 года, однако компания не подала заявку на участие.

Ранее Макаревич заявил, что в финансировании фильма к 50-летию «Машины времени» авторам картины в 2019 году отказала Ольга Любимова, тогда занимавшая пост главы департамента кинематографии Минкульта. В январе 2020 года Любимова сменила на посту министра культуры Владимира Мединского.

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