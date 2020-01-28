Ирина Шейк впервые рассказала о расставании с Брэдли Купером

Российская супермодель Ирина Шейк впервые прокомментировала расставание с американским актером Брэдли Купером, пишет Vogue.

«Два прекрасных человека не обязательно будут хорошей парой. Я считаю, что нам очень повезло прожить то, что было между нами. Жизнь без ''Б'' — это новая почва», — рассказала Шейк.

Также она рассказала о трудностях, с которыми столкнулась в воспитании дочери Леи.

«Трудно найти баланс между тем, чтобы быть одновременно матерью и работающей женщиной», — сказала Шейк.

Модель отказалась отвечать на вопрос о новом возлюбленном.

«Я решила, что личная жизнь будет скрыта от глаз общественности. Она и называется личной, потому что касается лишь тебя и твоей семьи. И я счастлива от этого», — сказала она.

Шейк и Купер начали встречаться в 2015 году. О расставании пары стало известно в начале 2019 года.

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