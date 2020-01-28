Пропавшая в Мексике актриса Андрейченко вышла на связь
Пропавшая в Мексике актриса Наталья Андрейченко объяснила, почему была несколько дней без связи. Об этом она написала в своем Instagram.
По ее словам, ей необходимо было освободиться и набраться сил перед новыми задачами, поэтому она уехала в джунгли в Мексике.
«Там организовано специальное поселение с интересными духовными лидерами из разных стран мира: итальянцами, аргентинцами и немцами. Они меня очень хорошо знают», — рассказала Андрейченко.
Она добавила, что в этом месте необходимо находиться в молчании и полном уединении.
Актриса заявила, приехала домой вечером 27 января и только тогда включила телефон.
Ранее представитель Андрейченко готов был обратиться в консульство из-за пропажи актрисы в Мексике.
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