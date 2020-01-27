Представитель Андрейченко хочет обратиться в консульство из-за пропажи актрисы в Мексике
Представитель российской актрисы Натальи Андрейченко, которая перестала выходить на связь в Мексике, Ян Трунцев намерен подать заявление о пропаже в полицию, а также обратиться в консульство. Соответствующее заявление было сделано в Instagram актрисы.
Он отметил, что автомобиль Андрейченко, на котором она вернулась домой от подруги находится в гараже ее дома.
Кроме того, Трунцев добавил, что оба телефона актрисы недоступны. По словам представителя, помощник по хозяйству в мексиканском доме звезды фильма о Мэри Поппинс также рассказал, что в доме на момент его прихода в 09:40 утра никого не было.
«Все ее машины, в том числе на которой она приехала домой в субботу, находятся в гараже», — написано в публикации.
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