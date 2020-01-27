Посольство выясняет обстоятельства пропажи Натальи Андрейченко в Мексике

Посольство России в Мексике выясняет обстоятельства после сообщений о пропаже актрисы Натальи Андрейченко, передает РИА «Новости».

Дипломаты в Мексике пока не располагают данным о пропаже артистки, поскольку к ним никто не обращался.

».. о пропаже не заявляли, поэтому данных пока у нас нет. Выясняем обстоятельства», — рассказал пресс-атташе посольства Евгений Ненашкин.

Заслуженная артистка России Наталья Андрейченко пропала в Мексике после поездки к подруге в город Канкун. По словам пиар-директора актрисы, она поехала домой за рулем автомобиля и более суток не выходила на связь.

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