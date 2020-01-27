Передача «АБВГДейка» закрывается после 45 лет в эфире
Детская передача «АБВГДейка» временно закрывается, сообщили авторы издания в ролике, опубликованном на YouTube.
Руководитель передачи Татьяна Черняева в окружении артистов, задействованных в передаче, напомнила, что в 2020 году «АБВГДейке» исполняется 45 лет.
Приостановку производства передачи Черняева объяснила финансовыми трудностями телеканала ТВЦ. Она высказала надежду, что у государства найдутся средства, чтобы сохранить «АБВГДейку».
Последние 20 из 45 лет своего существования «АБВГДейка» выходила на канале ТВЦ. Шоу стало обладателем «ТЭФИ», премии правительства России, благодарности президента и др.
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