Передача «АБВГДейка» закрывается после 45 лет в эфире

Детская передача «АБВГДейка» временно закрывается, сообщили авторы издания в ролике, опубликованном на YouTube.

Руководитель передачи Татьяна Черняева в окружении артистов, задействованных в передаче, напомнила, что в 2020 году «АБВГДейке» исполняется 45 лет.

Приостановку производства передачи Черняева объяснила финансовыми трудностями телеканала ТВЦ. Она высказала надежду, что у государства найдутся средства, чтобы сохранить «АБВГДейку».

Последние 20 из 45 лет своего существования «АБВГДейка» выходила на канале ТВЦ. Шоу стало обладателем «ТЭФИ», премии правительства России, благодарности президента и др.

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